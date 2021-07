Premierul Florin Citu afirma ca a fost permanent informat, de catre seful DSU, Raed Arafat, si ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, despre situatiile provocate de inundatiile inregistrate in Alba, subliniind ca asteapta de la prefectul judetului o evaluare a pagubelor, iar Guvernul va asigura imediat orice ajutor necesar pentru a veni in sprijinul celor afectati. "Am fost permanent informat despre situatia inundatiilor din judetul Alba, prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului de Interne. Am discutat atat cu ministrul de Interne, Lucian Bode, cat si cu secretarul…