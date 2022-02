Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Florin Cițu, și-a reinnoit luni apelul pentru implementarea unor masuri economice precum reducerea TVA și a contribuțiilor și a avertizat ca neluarea unor masuri corespunzatoare poate readuce Romania intr-un scenariu similar crizei din 2008, intr-o declarație facuta la Parlament, citata…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat, luni, ca a prezentat masurile privind reducerea contributiilor si a TVA ca economist, subliniind ca acela care "ignora" lectiile din 2008 o sa fie responsabil pentru "o criza majora in perioada urmatoare".

- Președintele PNL și al Senatului, Florin Cițu, a declarat luni, la Digi24, ca daca Guvernul va lua din banii de investiții pentru finanțarea unor cheltuieli, atunci crește riscul ca Romania sa aiba o criza economica majora. „Este in momentul acesta un context economic global dificil, dar nu…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, despre schimbul de atacuri intre PNL si PSD, in interiorul coalitiei, ca trebuie sa depasim zona de declaratii politice si de fandoseli. ”In acest moment, Romania, in afara de pandemie, se confrunta si cu o criza energetica majora”, a spus liderul…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a vorbit, vineri, despre situația economica a Romaniei, spunand ca țara noastra a avut, anul trecut, cea mai mare creștere din UE. "Ma ingrijoreaza și este un subiect pe care trebuie sa-l discutam, ma ingrijoreaza evoluția unor indicatori economici: inflație,…

- Presedintele PNL a fost intrebat daca a discutat in cadrul coalitiei despre pretul mare cu care se imprumuta ministrul de Finante. ”Am discutat despre aceste ingrijorari ale mele, si public si in coalitie. Sunt sigur ca vom avea o coalitie in perioada urmatoate in care domnul ministru va veni si va…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a cerut o noua sedinta a coalitiei pentru ca liderii partidelor aflate la guvernare sa transeze mai multe probleme legate de pandemie si de criza energetica, au transmis surse din apropierea liderului PNL pentru „Adevarul”. Totodata, Citu sustine ca Rares Bogdan si Marcel…

- Presedintele PNL sustine ca liberalizarea pietei energiei nu este o problema, ci capacitatea de productie, Romania consumand mai mult decat produce. Florin Citu nu exclude o posibila criza economica, care ar depinde de masurile pe care le va lua coalitia de guvernare.