- Premierul Florin Citu a afirmat, joi, ca Romania a trecut prin aceasta criza mai bine decat se astepta oricine, decat estimarile autoritatilor sau ale altcuiva, precizand ca acest lucru s-a intamplat deoarece masurile au venit la timp. “Daca ne uitam la cifre versus perceptie, Romania a trecut…

- Premierul Florin Cițu a anunțat joi seara ca la ședința de luni a coaliției le va propune liderilor partidelor de guvernare o prima masura pentru reforma administrație publice, și anume ca funcțiile de conducere atat la nivel central, cat și local sa fie pe mandate de maximum 6 luni și sa existe o evaluare…

- Premierul Florin Citu a declarat, marti, ca, in vara, el va evalua performanta ministrilor in ceea ce priveste executia bugetara si apoi vor fi luate decizii. "Aici cred ca lucrurile sunt foarte simple. In legea bugetului, voi incerca sa introduc acesti indicatori sau…

- La discuțiile despre buget toți miniștrii au vrut mai mulți bani, au primit, dar la jumatatea anului va fi verificata execuția bugetara, a declarat, sambata Florin Cițu. Va fi o discuție cu mandatele pe masa, a avertizat premierul.

- Premierul Florin Citu le-a spus colegillor din Biroul Executiv, in sedinta de luni dimineata, ca le-a cerut ministrilor sa vina fiecare cu un plan de reducere a cheltuielilor, dar niciunul dintre acestia nu s-a prezentat cu ceea ce a solicitat, au precizat surse liberale pentru „Adevarul”.

- Premierul Florin Cîțu spune ca a cerut ministerelor sa faca o evaluare a operatorilor economici pe care îi au în subordine, pentru vedea care este situația celor cu pierderi. Acordarea unor sume de la bugetul de stat va fi condiționata de respectarea unor masuri de eficientizare, a…

- Cițu: ”Companiile de stat cu pierderi primesc bani de la buget doar in baza unui plan de restructurare. Voi cere miniștrilor sa prezinte trimestrial implementarea reformelor” Premierul Florin Cițu a anunțat, pe pagina sa de Facebook, faptul ca pregatește bugetul pentru anul acesta, iar principala…

- Nu sunt foarte incantat de modul in care au mers lucrurile cu licitatiile pentru achizitia de trenuri noi, organizate de Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF), si voi face o evaluare, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor, Catalin Drula, in Parlament.…