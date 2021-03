Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu le-a cerut astazi ministrilor sa-si asume pana saptamana viitoare fisa aferenta fiecarui minister privind activitatile, actiunile si obiectivele din programul de guvernare si sa...

- Premierul Florin Citu a anuntat ca a cerut ministrilor sa-si asume pana saptamana viitoare fisa aferenta fiecarui minister privind activitatile, actiunile si obiectivele din programul de guvernare si sa le completeze cu masurile bugetate si cele de reforma, urmand ca memorandumul care cuprinde aceste…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, dupa ședința de Guvern , ca i-a cerut ministrului Vlad Voiculescu sa prezinte pana saptamana viitoare un raport cu acțiunile Ministerului Sanatații incepand din decembrie pentru pregatirea inaintea valului trei al pandemiei. „Tot saptamana viitoare am cerut…

- Premierul Florin Citu a declarat ca in sedinta de guvern de miercurea viitoare va prezenta un memorandum in care vor fi prevazute obiective clare pentru fiecare minister, urmand ca in functie de aceasta ‘fisa a postului’ sa se faca lunar o evaluare, ale carei concluzii vor fi trase la mijlocul anului…

- Premierul Florin Cițu a explicat, joi, la B1 TV, ca miniștrii din guvernul sau vor fi evaluați in fiecare luna, pe aceleași obiective, astfel incat romanii sa poata vedea cuym „evolueaza” fiecare ministru in parte. Florin Cițu a dezvaluit ca deși a cerut in mod expres tuturor miniștrilor sa vina cu…

- Cițu: Propunem ca bugetul pe 2021 sa intre in Parlament pe 4 februarie. Am cerut miniștrilor sa prezinte actele normative in vigoare cu impact bugetar, pentru a vedea care pot fi puse in aplicare Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca Executivul a inceput pregatirea pentru bugetul anului 2021,…

- Premierul Florin Cițu incepe noul an cu o atenționare pentru miniștri. Citește și: Urmeaza debarcarea Avocatului Poporului (surse)Șeful Guvernului anunța ca le va cere semestrial miniștrilor un plan de reforma/restructurare a companiilor de stat care au pierderi și ca acest lucru va cantari…

- Premierul Florin Cițu a reunit tot Executivul, miercuri seara, pentru acomodarea miniștrilor cu noile poziții. Miniștrii au discutat despre proiectele urgente care trebuie sa intre pe ordinea de zi saptamana viitoare. „Am ajuns și aici. Au fost doua saptamani grele, dar veți vedea de ce a…