- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri, la Antena 3, ca exista ”mai multe solutii” pentru mentinerea la un nivel redus a facturilor la energie in iarna care urmeaza, insa a subliniat ca, daca Guvernul va fi dat jos, unele masuri care trebuie reglementate prin Ordonante de Urgenta nu vor putea…

- ”Avem si alte solutii pentru iarna, dar sa stiti ca nu pot fi implementate daca va pica guvernul. Deci, daca merg mai departe cei de la USR cu AUR si cu PSD, trebuie sa se gandeasca, sa se uite in ochii romanilor, sa le spuna ca nu vor avea o solutie pana nu va fi un alt guvern – si nu stim cand va…

- Premierul Florin Citu considera ca Legea consumatorului vulnerabil, care a fost adoptata marti in Parlament, "nu este indeajuns pentru aceasta iarna". Prim-ministrul a subliniat miercuri, la Ploiesti, ca Guvernul are in vedere adoptarea unor masuri suplimentare de protectie pentru persoanele…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca Guvernul va aproba rapid legea consumatorului vulnerabil, urmand sa existe o compensare a pretului energiei in aceasta iarna, arata Agerpres. "Am pregatit deja si am si anuntat public, vom aproba mai rapid legea consumatorului vulnerabil si in acelasi timp…

- Premierul Florin Cițu a fost condamnat penal, in 2001, in SUA, pentru conducere sub influența bauturilor alcoolice. Așa cum STIRIPESURSE.RO nota intr-o analiza publicata miercuri, aceasta condamnare nu genereaza nicio interdicție in privința ocuparii funcției guvernamentale, chiar daca hotararea…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca, in aceasta saptamana, Guvernul va adopta o hotarare referitoare la acordarea ajutoarelor de urgenta in cazul inundatiilor, potrivit Agerpres. ”Vom da si voi vorbi cu ministrul Muncii pentru a pregati o hotarare de guvern care sa instituie o derogare de la procedura…