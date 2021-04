Stiri pe aceeasi tema

- „Campania de vaccinare a fost și este o campanie de succes in Romania și nu o facem pentru un titlu de glorie. Cu cat vaccinam mai bine, cu atat putem ține economia mai deschisa și putem reveni la normal", a declarat Florin Cițu.Referitor la lotul de vaccinuri problematice AstraZeneca, premierul a comentat:…

- O economie care produce bunastare pentru toți romanii se bazeaza pe investiții, spune premierul Florin Cițu, dupa anunțul INS privind creșterea investițiilor in 2020, comparativ cu 2019: „Am reușit imposibilul”. „Am reușit imposibilul! In 2020 investițiile nete in economie au crescut! Am spus din prima…

- „Vaccinul nu a mai putut ajunge la aceasta ora, s-ar putea sa ajunga in timpul zilei de astazi. Ori astazi, ori maine, monitorizam situatia. Daca nu, am vorbit si cu Ministerul Apararii Nationale daca avem noi posibilitatea sa aducem aceste doze care trebuiau sa vina astazi. Oricum, sunt doze de rapel,…

- „In hotararea Comitetului pentru Situații de Urgența a aparut o propunere pentru operatorii economici care nu respecta normele de combatere a pandemiei. Din pacate, chiar daca unele restricții au ramas in vigoare, sunt foarte mulți care nu respecta regulile. Am modificat: li se va suspenda activitatea…

- Intrucat s-a constatat ca foarte multe companii nu respecta normele in vigoare, s-a facut propunerea ca acolo unde vor fi identificate astfel de situații sa le fie suspendata activitatea. Dactilografa PSD care a ajuns cel mai bine platit bugetar din Romania. Caștiga mai mult decat premierul Franței…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu , susține ca in acest an trebuie sa repare ceea ce au distrus cei de la Partidul Social Democrat. El le promite romanilor ca țara va avea o creștere economica sustenabila. „In 2020 economia globala a fost lovita de cea mai mare criza economica din ultima suta de ani.…