Cîțu: „Am agreat că vor crește și pensiile, și alocațiile și investițiile”. Variantele de premier Discuțiile dintre liberali și social democrați, referitoare la programul de guvernare, s-au incheiat fara o ințelegere clara. Exista, de principiu, niște propuneri agreate, dar trebuie sa se calculeze impactul lor bugetar, pentru a fi adoptate, a spus premierul demis Florin Cițu. „Am agreat ca vor crește și pensiile, și alocațiile și investițiile”, a spus liderul liberal, la finalul discuțiilor de duminica. Intrebat daca mai mult decat prevede deja legislația in vigoare, liberalul a raspuns: „La unele da, la unele nu, de aceea trebuie sa calculam impactul. In funcție de impactul bugetar vom vedea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Florin Citu, presedintele PNL, a transmis ca a discutat cu liderii social-democrati, duminica, despre o crestere a pensiilor cu 7%, insa trebuie calculat si impactul bugetar.

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat, ca liberalii au agreat forma finala a principiilor programului de guvernare cu PSD, iar printre acestea se regasesc creșterea pensiilor cu un procent peste 7%, alocații mai mari și de asemenea mai mulți bani pentru investiții, modificari ce ar trebui sa intre,…

- „Nu am blocat creșterile alocațiilor, le facem in limita bugetului existent. PSD propune pensii cu 11% majorate - Impactul propus de PSD este la 26 miliarde, nu exista acești bani, dar noi am anunțat o creștere de 7% de la 1 ianuarie, putem sa mergem spre 11%, dar nu știm daca la 1 decembrie sau 1 ianuarie”,…

- Ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan, a anuntat luni cu cat vor creste pensiile si alocatiile pentru copii de la 1 ianuarie 2022, precizand ca doar cresterea alocatiilor inseamna un impactg bugetar suplimentar de 350 de milioane de lei lunar.

- Social – democrații nu s-au decis inca daca vor sprijini sau nu guvernul minoritar PNL – UDMR, sub conducerea lui Nicolae Ciuca, prim –ministru desemnat. Intrebat daca PSD este dispus sa voteze un guvern minoritar, fara intrarea la guvernare, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a spus ca situația este…

- Florin Citu a afirmat, la scurt dupa ce a fost ales presedinte al PNL, ca partidul nu va accepta ca alta formatiune politica sa ii impuna cine sa fie prim ministru. Premierul a sustinut ca un partid aflat la guvernare se confrunta totdeauna cu riscul de a cadea prin motiune de cenzura. „PNL nu accepta…

- Florin Citu anuntat ca de la 1 ianuarie 2022 vor creste pensiile, salariul minim si alocatiile copiilor, subliniind ca isi doreste ca astfel de crestere sa se produca la inceputul fiecarui an calendaristic. „Nu vom mai folosi aceste cresteri ca instrument politic”, afirma premierul. „De la 1 ianuarie…