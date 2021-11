Cîțu: Alianța PNL – PSD – UDMR va prezenta președintelui Iohannis o propunere comună de premier Președintele PNL, Florin Cițu, a anunțat, miercuri, ca alianța PNL – PSD – UDMR va merge, cel mai probabil, cu o singura propunere de premier. Discuțiile de miercuri seara au fost despre majorarea pensiilor: PSD vrea cu 11%, iar PNL – cu 5%, pentru incadrarea in deficit. Florin Cițu a spus ca nu va schimba paradigma folosita in guvernarea anterioara, aceea prin care s-au alocat mai multe resurse catre investiții. „Ne-a ajutat sa avem resurse mai mari la buget anul acesta, cu 40 de miliarde de lei mai mult decat anul trecut. Cu aceste resurse suplimentare putem sa platim facturi in aceasta iarna,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

