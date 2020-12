Cîțu: Agenția Standard & Poor’s a transmis un semnal clar – „investiți în România” Faptul ca Agenția de rating Standard & Poor’s a pastrat calificatul acordat economiei Romanești este vazut de ministrul Finanțelor, Florin Cițu, drept un puternic semnal investițional internațional. In pofida crizei economice pe care o traversam, pastram calificativul „BBB minus /A-3″ pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala. „Standard & Poor’s a pastrat ratingul Romaniei, deci Guvernarea actuala a reușit, intr-un an dificil, sa pastreze ratingul, un rating care reomanda Romania pentru investiții. Agenția a apreciat in comunicat nivelul moderat al datoriei publice și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

