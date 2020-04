Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii municipali s-au adunat, pe 27 martie curent, intr-o ședința ordinara, pentru a discuta și a adopta decizii importante, menite sa asigure in continuare funcționalitatea administrației publice locale și a orașului. Deoarece, la momentul de fața, este declarata stare de urgența in legatura…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat ca discuta cu Banca Nationala a Romaniei si cu sistemul bancar o solutie pentru clientii bancilor. Florin Citu a precizat ca solutia urmeaza a fi prezentata in maximum 48 de ore. "Suntem foarte aproape, si aici este o veste foarte buna pentru romani,…

- Masura privind suportarea somajului tehnic de catre stat vizeaza in principal companiile afectate direct de masurile luate de Executiv, respectiv restaurante, companii care se ocupa de organizarea de evenimente si, initial, se va merge pe durata starii de urgenta, de 30 de zile, care poate fi prelungita…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, face un apel la companiile care nu sunt afectate de pandemia de coronavirus sa plateasca impozitele si taxele, subliniind ca autoritatile se gandesc chiar la un sistem de bonusare pentru cei care platesc la timp. "Este important si fac apel la companiile…

- Romania trebuie sa rezolve problema deficitelor pentru a avea dobanzi mai mici, a afirmat joi ministrul Finantelor, Florin Citu, care a precizat, de asemenea, ca in acest an deficitul bugetar ramane la 3,6% din produsul intern brut urmand sa scada sub pragul de 3%, in 2022. "Domnul guvernator…

- Romania a incheiat anul trecut cu un deficit bugetar de 4,6% din PIB, peste estimarea autoritatilor din luna noiembrie, cand s-a efectuat cea de-a doua rectificare de buget, a anuntat marti, ministrul Finantelor, Florin Citu. "Anul trecut s-a terminat cu un deficit bugetar de 4,6%, putin…

- Cați bani caștiga omul care gestioneaza banii Romaniei. Ce salariu incaseaza ministrul Finantelor Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, sambata, ca el castiga 12.000 lei lunar, mai putin decat incasa ca senator. "Mi-am limitat salariul, este 12.000 lei. Mi-a scăzut salariul, să ştiţi,…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat luni ca in bugetul de stat este prevazut un fond de rezerva de un miliard de lei pentru finantarea alegerilor locale si parlamentare. "In buget avem fond de rezerva un miliard de lei tocmai pentru doua scrutinuri, pentru alegerile locale…