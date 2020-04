Stiri pe aceeasi tema

- „Fara a avea alta sursa de finanțare, putem susține Romania pentru 5 luni”, a explicat ministrul Finanțelor declarația data pentru Reuters , cand a spus ca „Romania isi poate acoperi necesarul de finantare pentru o perioada de cinci luni”. „Am construit un buffer la un nivel record tocmai pentru a…

- Strategia Romaniei de a se imprumuta de pe piata la inceputul anului a fost una castigatoare, pentru ca a permis constituirea unei rezerve care sa asigure necesarul de finantare pentru o perioada de timp, sustine ministrul Finantelor, Florin Citu, potrivit Agerpres.Intrebat cum comenteaza…

- Strategia Romaniei de a se imprumuta de pe piata la inceputul anului a fost una castigatoare, pentru ca a permis constituirea unei rezerve care sa asigure necesarul de finantare pentru o perioada de timp, sustine ministrul Finantelor, Florin Citu. Intrebat cum comenteaza o declaratie anterioara,…

- Florin Cițu, pentru Reuters: Romania isi poate acoperi necesarul de finantare pentru o perioada de cinci luni, insa pandemia ar putea duce deficitul bugetar la 5% din PIB Romania isi poate acoperi necesarul de finantare pentru o perioada de cinci luni, insa pandemia de coronavirus afecteaza in mod semnificativ…

- Romania isi poate acoperi necesarul de finantare pentru o perioada de cinci luni, insa pandemia de coronavirus afecteaza in mod semnificativ veniturile iar deficitul bugetar pe 2020 ar putea depasi 5% din produsul intern brut, a declarat luni ministrul Finantelor, Florin Citu, pentru Reuters, potrivit…

- Romania, care pana in prezent are 1.952 de cazuri de infectie cu coronavirus si 47 decese, a declarat starea de urgenta in data de 16 martie si Guvernul de la Bucuresti a aprobat un pachet de masuri in valoare de 3% din PIB. Masurile variaza de la garantarea liniilor de credit si subventionarea costurilor…

- Deficitul nu va depasi in acest an 3,6% din PIB si taxele nu vor fi majorate, indiferent de situatie, a declarat, marti seara, la Realitatea Plus, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Indiferent de situatie, in anul acesta deficitul nu va depasi 3,6% din PIB si nu crestem taxele. Constrangerile…

- Florin Cițu, ministrul Finanțelor Publice, a anunțat marți seara, la Realitatea Plus, pana la jumatatea anului curent are in plan digitalizarea ANAF, urmand ca aproximativ de 2,220 de posturi sa fie eliminate. „Informatizarea ucide evaziunea fiscala si vreau sa ajungem ca persoanele fizice sau juridice…