Citu: Adeverinta de venit va fi transmisa electronic, romanii nu trebuie sa faca servicii de curierat

- Adeverinta de venit va fi transmisa in format electronic institutiilor din subordinea Ministerului Muncii, a scris, luni, pe propria pagina de Facebook, ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu. "Astazi inca o veste buna pentru toti romanii. Fara curierat intre institutii! Adeverinta de venit…

- Adeverinta de venit va fi transmisa in format electronic institutiilor din subordinea Ministerului Muncii, a scris, luni, pe propria pagina de Facebook, ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, si premier desemnat. "Astazi inca o veste buna pentru toti romanii. Fara curierat intre…

- Premierul desemnat sa formeze un nou guvern, actualul ministru interimar de Finanțe, Florin Cițu, a declarat joi, in ședința de Guvern, ca pentru prima oara in istorie Romania s-a imprumutat la dobanzi negative. Potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), Ministerul Finantelor…

- Demis din funcție, Florin Cițu continua sa ingroape Romania in datorii! Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 558 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduala de 176 de luni, la un randament mediu de 4,47% pe an, potrivit…