Cîţu acuză interese pentru informatizarea ANAF. "Voi cere CSAT să-l declare proiect de importanţă naţională" "In ultimii doi ani, statul a fortat companiile private sa cumpere case de marcat sofisticate si softuri, dar ANAF nu est gata, nici macar nu a inceput licitatia pentru softul necesar care sa conecteze ANAF de aceste case de marcat. Este o responsabilitate criminala din partea statului: sa-i pui pe acesti oameni sa dea bani, sa-i ameninti cu amenzi si apoi tu sa nu fii gata", a spus Citu, la Digi 24.



El a aratat ca va cere avizul CSAT pentru incredintarea directa a proiectului de informatizare a ANAF, astfel incat situatia sa se rezolve in aceasta primavara.



