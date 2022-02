Cîțu acuză campanii sponsorizate de PSD împotriva sa: Să spună dacă vor sau nu cu noi Liderul PNL Florin Cîtu a acuzat luni, în sedinta conducerii partidului, campanii împotriva sa care ar fi fost sponsorizate de catre PSD: "Sa spuna daca vor sau nu cu noi. Nu e fair"."Sunt anumite teme ridicate în spațiul public de partenerii de guvernare, înainte de coaliție, în ultima vreme. Am vazut și campanii sponsorizate de partenerii de guvernare împotriva mea. Nu este un mod de lucru în echipa. Trebuie sa vedem daca va continua. Sa spuna daca vor sau nu cu noi. Nu e fair", ar fi spus Cîțu în ședința de luni… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a transmis in ședința Biroului Executiv al PNL de luni, 7 februarie, ca PSD, prin intermediul organizației de Tineret, a demarat o campanie platita de postari pe Facebook contra lui, au declarat surse liberale pentru Libertatea.„Sunt anumite teme ridicate in spațiul public de partenerii…

- Florin Cițu le da un ultimatim social-democraților, spunandu-le sa se hotarasca daca vor sa ramana alaturi de liberali in coaliția de guvernare, sau nu. Scandalul a pornit de la faptul ca Tineretul Social Democrat a indraznit sa posteze pe pagina de Facebook a TSD o aluzie critica la declarațiile economice…

- Florin Cițu, președintele PNL, le-a transmsis luni liderilor liberali din Biroul Executiv ca vrea sa deschida o discuție in coaliția de guvernare legata de presupuse atacuri ale PSD impotriva sa, au declarat surse liberale pentru G4Media. Cițu le reproșeaza social-democraților ca, prin intermediul organizației…

- Timp de aproape 40 de minute cât noul premier Ciuca și-a citit discursul, în sala de plen a Parlamentului a fost o forfota continua. Atenția „la cote maxime” i-a copleșit pe mulți parlamentari, ba pâna și pe miniștrii noului cabinet... Unii chiar au avut nevoie de pauza…

- „Maine, alaturi de ceilalti 16 colegi care si-au pastrat coloana dreapta pana la capat, indiferent de cate presiuni s-au facut asupra lor, imi voi da demisia din PNL. Marele Partid National Liberal, cel care a trecut peste Razboiul de Independenta, doua Razboaie Mondiale si peste urgia comunista, a…

- Biroul Executiv al PNL se reuneste in sedinta vineri, la ora 11.00, la Palatul Parlamentului, pentru a doscuta despre negocierile avute, in ultimele zile, cu PSD si UDMR in vederea formarii unui nou guvern. dar și despre soarta lui Ludovic Orban, devenit foarte critic la adresa președintelui Klaus Iohannis…

- Europarlamentarul liberal Siegfried Muresan reacționeaza dupa ce PNL a decis sa faca alianța de guvernare cu PSD spunând ca de 31 de ani PSD se opune modernizarii României."De 31 de ani PSD-ul se opune modernizarii României.De 31 de ani PSD-ul se opune modernizarii educației,…

- Liderul PNL, premierul Florin Cîtu, i-a spus lui Ludovic Orban luni seara, în Biroul Politic National, ca la urmatoarea sedinta va fi exclus din partid, au declarat pentru News.ro surse liberale. De altfel, Orban a anunțat ca pleaca daca liberalii fac alianța de guvernare cu PSD.Reactia…