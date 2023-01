Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier liberal Florin Citu sustine ca activitatea PSD la guvernare duce la ”umilirea” Romaniei pe pietele internationale si considera ca doar plecarea acestui partid din Guvern „ne mai salveaza”. „Dobanda platita ieri de MF-PSD pentru cele 3,75 miliarde dolari este cea mai mare dobanda platita…

- ”Activitatea PSD la guvernare duce la umilirea Romaniei pe pietele internationale. Dobanda platita ieri de MF-PSD pentru cele 3,75 miliarde dolari este cea mai mare dobanda platatita vreodata de statul roman pentru dolari ( PNL se imprumuta la dobanda negativa in 2020 si 2021, alte vremuri)”, a scris…

- Dobanda platita joi de Ministerul Finanțelor-PSD pentru cele 3,75 miliarde dolari este cea mai mare dobanda platita vreodata de statul roman pentru dolari, afirma fostul premier Florin Cițu, senator PNL: „Doar plecarea PSD de la guvernare ne mai salveaza”. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a declarat marti, 29 noiembrie, la Profit News TV, ca daca Nicolae Ciuca, dupa ce nu va mai fi premier in mai 2023, va dori sa fie președinte al Senatului, atunci ea il va „sustine cu tot dragul”. Gorghiu a dat asigurari ca liderul PNL nu va fi schimbat…

- PSD la guvernare inseamna inflație mare, dobanzi mari, taxe mari și mai multe, este concluzia fostului premier liberal Florin Cițu. El susține ca dupa analiza datelor pruvind inflația in ultimele guvernari, „romanii o duc mai bine fara PSD”. „Ce nu spune Marcel Ciolacu in interviurile platite din bani…

- „Vreau sa construiesc cu Nicolae Ciuca, suntem amandoi conștienți de responsabilitatea pe care o avem in acest moment, dar vreau ca colegii mei sa fie respectați și sa nu fie atacați pe nedrept. Sa nu nu se ceara inlocuiri pe nedrept, fiindca in acel moment parteneriatul nostru va lua sfarșit!”, a spus…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat duminica, 30 octombrie, la Digi24, ca are cateva mii de carti in plus citite fata de președintele PSD, Marcel Ciolacu, si ca daca se apuca sa vorbeasca despre el, Ciolacu „trebuie sa isi ia trei firme de consultanta sa-i puna vorbele in gura”.Intrebat…