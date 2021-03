Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a criticat in termeni duri persoanele care militeaza impotriva vaccinarii si a impotriva purtarii mastii de protectie. Citu afirma ca aceste actiuni sunt de-a dreptul teroriste si se incearca subminarea autoritatii statului. "In Romania, de un an de zile, exista o campanie…

