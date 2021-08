Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind compensarea facturilor pentru consumatorii vulnerabili de energie ar putea fi aplicata de la 1 ianuarie anul viitor, daca proiectul va fi urgentat in Parlament, a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan. „I-am scris astazi (miercuri – n.r.) presedintelui Camerei Deputatilor,…

- Virgil Popescu a declarat joi, ca a avut o intalnire cu ANRE, Consiliul Concurentei, Transelectrica si OPCOM pentru a vedea evolutia preturilor pe piata de energie si a gazelor si ce solutii pot fi luate. “Este evident ceea ce am spus in urma cu doua saptamani ca devansarea termenului de intrare in…

- sursa foto: Info Sud-Est\ Cristian Andrei Leonte Actualul președinte al PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțuca, este singurul candidat inscris in cursa pentru șefia filialei liberale de la malul marii. Aceeași situație este și in cazul celor doua funcții de prim-vicepreședinți, opt de vicepreședinți…

- Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, anunța ca il susține susține pe Florin Cițu in competiția interna pentru funcția de președinte al PNL: „Il respect pe Ludovic Orban, a fost un președinte bun, dar PNL are nevoie de o schimbare de paradigma”. „Il susțin pe Florin Cițu in competiția interna pentru…

- Pentru cei de la Administrația Prezidențiala condusa de președintele Klaus Iohannis, Camera Deputaților avandu-l in frunte pe Ludovic Orban și membrii Guvernului in frunte cu premierul Florin Cițu, legea privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice este doar un moft, iar Agentia…

- Creșterea alocațiilor pentru copii care ar fi trebuit sa aiba loc pe 1 iulie, potrivit calendarului agreat de Guvernul Orban anul trecut, va fi amanata pentru 1 ianuarie 2022. Mai exact, alocațiile ar crește de la 214 lei in prezent la 242 de lei pentru copiii cu varste intre 2 ani și 18 ani și de la…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, ca alocatiile vor creste de la 1 ianuarie 2022, urmând sa se decida, în functie de resursele bugetare, când va fi ultima transa, subliind ca angajamentul de a dubla alocațiile va fi respectat de coaliție.”Coalitia îsi…