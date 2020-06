CÎȚU a vorbit în sfârșit despre pensii. Are două scenarii Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat duminica la Digi24 ca in privința creșterii pensiilor exista doua scenarii. Primul – o creștere cu 10% de la 1 septembrie (in loc de 40%, cat prevede actuala lege a pensiilor votata anul trecut de PSD), scenariu despre care Cițu a spus ca ” și așa reprezinta un efort enorm, avand in vedere starea economiei și faptul ca veniturile la buget scad”. Ministrul Finanțelor nu a vrut sa prezinte și al doilea scenariu, despre care a lasat sa se ințeleaga ca va presupune tot o creștere, adaugand ca i-l va prezenta mai intai premierului Orban. ”Acest proiect… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

