CÎȚU a recunoscut că a condus beat și că a stat două zile la închisoare Premierul Florin Cițu a recunoscut miercuri ca a condus sub influența alcoolului in SUA. „Am facut o greșeala acum 20 de ani”, a spus premierul, care a dat vina pe competiția din PNL, avand in vedere ca informația a aparut abia acum in presa. „Da, acum 20 de ani a fost vorba de conducerea sub influența alcoolului. Am platit amenda respectiva, o amenda foarte mare. Este contravenție. Am facut o greșeala acum 20 de ani. Este interesant ca in patru tururi de scrutin cu PSD nu a aparut aceasta informație, apare acum cand este o competiție interna in PNL. (…) A trebuit sa-mi vand și mașina atunci și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

