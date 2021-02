Mai exact, intr-o postare pe pagina personala de Facebook, Cosmin Gușa a postat un video in care premierul țarii recunoaște ca a aprobat o serie de amendamente chiar aca nu erau in interesul cetațenilor. „Amendamentele USR in mare parte au fost aprobate. Chiar daca unele dintre ele nu erau in intersul cetațenilor, le-am aprobat și pe acelea”, spune Florin Cițu in filmare. “VAI STEAUA LUI, VAI MAMA NOASTRA!” CIȚU: “AM APROBAT AMENDAMENTELE USR-PLUS, DEȘI NU ERAU IN INTERESUL CETAȚENILOR!”, a fost mesajul lui Cosmin Gușa alaturi de clipul video publicat.