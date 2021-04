Cîțu a ieșit ca să fie văzut, după tragedia de la V. Babeș (video) Premierul Florin Cițu a ieșit la declarații mai mult ca sa fie vazut decat sa spuna ceva concret, in legatura cu tragedia de la Victor Babeș. Nu mai mult de doua minute au durat spusele premierului care s-a grabit sa arunce mața la Arafat. „S-a produs inca o tragedie in Romania, la Spitalul «Victor Babes», trei persoane au decedat, in acest moment nu stim de ce. Condoleante familiilor indoliate si, din ce stim pana acum, se pare ca este un accident, dar a inceput si o ancheta. Am vorbit cu ministrul de Interne. I-am cerut ca ancheta sa fie rapida și transparenta pentru ca toți vinovații trebuie… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

