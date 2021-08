Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu spune ca nu a consumat niciodata bauturi alcoolice la vreo ședința de guvern, dar a refuzat sa spuna daca Ludovic Orban a facut acest lucru in perioada in care era premier - „Eu pot sa vorbesc doar pentru mine”, a spus Cițu.

- Premierul Florin Cițu a fost intrebat de jurnaliști daca a participat la vreo ședința de Guvern in cadrul careia Ludovic Orban, in calitate de premier, sa fi consumat bauturi alcoolice. Cițu nu a negat, dar a precizat ca el personal nu a consumat niciodata bauturi alcoolice in ședința de Guvern.…

- ”Niciodata n-am condus sub influenta bauturilor alcoolice...” - declarația ii aparține lui Ludovic Orban, fost premier și președinte al PNL, și a fost facuta azi, dupa o ședința a Biroului Permanent al formațiunii. Daca Orban face referire la faptul ca nu a condus niciodata un autoturism sub…

- Ședința va avea loc la Guvern, deși, conform protocolului, trebuia sa aiba loc o data la Camera Deputaților, la Ludovic Orban, o data la Senat, la Anca Dragu.Intalnirea se anunța a fi una cu scantei, avand in verere ca mai mulți lideri ai USR-PLUS, dar și liderul PNL, Ludovic Orban, au criticat dosarele…

- Tragedie in satul Salcuța din Raionul Caușeni. Un barbat de 35 de ani a murit dupa ce a fost injunghiat chiar de tatal sau. Potrivit poliției, totul s-a intamplat sambata noaptea. Cei doi au consumat impreuna bauturi alcoolice.

- Premierul Florin Citu si liderul liberal Ludovic Orban s-au inteles, in sedinta de marti a conducerii PNL, ca Executivul sa demareze programul PNDL 3 incepand cu anul viitor, sustin surse politice pentru News.ro. Noul program dedicat autoritatilor locale va avea o valoare de cel putin 50 miliarde…

- Continua razboiul in interiorul Partidului Național Liberal intre cele doua tabere care se confrunta la Congresul din septembrie. Dupa ce Ludovic Orban a declarat, in timpul vizitelor in teritoriu, ca le-a dat funcții celor care acum il susțin pe Florin Cițu la Congres și ca la negocierile pentru Guvern…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca in urmatoarea sedinta de Guvern, care va avea loc joi sau vineri, vor fi adoptate masurile de relaxare ce urmeaza a fi aplicate de la 1 iunie, mentionand ca nu exista niciun motiv sa nu se mearga mai departe cu calendarul relaxarilor.