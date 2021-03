Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Bucuresti a aprobat o ordonanta de urgenta prin care Romania acorda un ajutor de 20 de mii de doze de vaccin anti-COVID Republicii Moldova, a anuntat, miercuri prim-ministrul Florin Citu.

- UPDATE – Proiectul legii bugetului de stat va fi aprobat cu o tinta de deficit de 7,16% si cu aceiasi parametri de cheltuieli si venituri, a declarat joi prim-ministrul Florin Citu. ‘Deficitul bugetar ramane asa cum am stabilit, sunt modificari poate in interior, alocari diferite, mai multe credite…

- Premierul Florin Citu afirma ca documentul Ministerului Sanatatii care vorbeste despre vaccinare obligatorie nu are legatura cu actuala campanie de imunizare impotriva coronavirsului. "Este o lege care este in Parlament de trei ani de zile. Nu are nicio legatura cu camapania de vaccinare pe…

- Proiectul bugetului pentru 2021 ar putea fi aprobat in ședința de Guvern de saptamana viitoare. Proiectul bugetului de stat va fi pus in dezbatere publica cel mai probabil luni si ar urma sa fie aprobat in prima sedinta de guvern a saptamanii viitoare. Va fi un proiect despre care premierul a spus recent…

- Sedinta la Guvernul Romaniei a fost programata astazi, 13 ianuarie, 2021. Iata principalele proiecte de acte normative din sedinta de Guvern. PROIECTE DE LEGI PROIECT DE LEGE privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energiePrima lecturaProiectul poate fi consultat…

- "Am aprobat actul normativ prin care se stabileste salariul minim pentru 2021, stiati deja, la 2.300 de lei. Stiu ca au fost discutii in spatiul public daca poate sa fie aplicat de la 1 ianuarie. Bineinteles ca poate sa fie aplicat de la 1 ianuarie, pentru ca in februarie se platesc salariile pentru…

- Federatia PUBLISIND include 35.000 de membri de sindicat din domeniile administratie publica centrala si locala, asistenta sociala, politie si politie de frontiera, grefa judiciara, penitenciare si probatiune, sport si tineret, finante si control financiar, mediu si RA-APPS.Federatia sindicala a demarat…

- Președintele Klaus Iohannis a anuntat ca dupa consultarile de la Palatul Cotroceni a decis sa il desemneze ca premier pe Florin Cițu. Klaus Iohannis a sus ca lucrurile s-au „cristalizat” și o coaliție formata din PNL, USR PLUS și UDMR a fost formalizata și a dovedit deja majoritatea in Parlamentul Romaniei.…