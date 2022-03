Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea bugetului Romaniei pentru aparare la 2,5% din PIB, necesitatea unor sanctiuni mai dure, imediate, impotriva Rusiei si stadiul proiectelor privind securitatea energetica a tarii noastre au constituit temele abordate de presedintele Senatului, Florin Citu, intr-o intalnire cu liderul republicanilor…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Florin citu, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca a avut o discutie buna cu Kevin McCarthy, liderul republicanilor din Camera Reprezentantilor, despre cresterea bugetului Romaniei, pentru aparare, la 2,5% din PIB, despre nevoia imediata de sanctiuni mult mai…

- Energia, finantele internationale, dezvoltarea si evolutiile de securitate in regiunea Marii Negre se numara printre temele aflate, vineri, pe agenda intalnirilor delegatiei Senatului Romaniei, condusa de presedintele forului legislativ, Florin Citu, care a inceput o vizita de lucru in SUA. „Dam startul…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, va efectua o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, la Washington DC, in perioada 24 - 30 martie, fiind programate intalniri cu reprezentanti ai Legislativului SUA, ai mediului de afaceri, precum si cu comunitatea romaneasca din zona.

- Președintele Senatului, Florin-Vasile Cițu, vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, prima efectuata in ultimii 10 ani de un președinte al Senatului Romanei, in fruntea unei delegații reprezentative. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, va efectua o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, la Washington DC, in perioada 24 30 martie, fiind programate intalniri cu reprezentanti ai Legislativului SUA, ai mediului de afaceri, precum si cu comunitatea romaneasca din zona.Vizita de lucru in Statele…

- Rsuia a inceput discuțiile cu Statele Unite ale Americii?! Este intrebarea pe care toata lumea și-o pune, in condițiile in care, cu puțin timp in urma, un avion care aparține guvernului Rusiei a fost observat in drum spre Washington.

- Rusia a declarat duminica aceasta ca este dezamagita de semnalele pe care Washingtonul si Bruxellesul le transmit inaintea negocierilor de luni de la Geneva si de faptul ca Statele Unite ale Americii insista pe concesii unilaterale din partea Rusiei, au relatat agentiile Interfax si RIA, citate de Reuters.…