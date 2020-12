CÎȚU a dezvăluit de la tribuna Parlamentului cine este EROUL său Premierul desemnat Florin Citu a declarat, miercuri, ca nu va insela increderea cu care a fost investit si va face tot ce va putea pentru indeplinirea obiectivelor: trecerea cu bine peste criza din sanatate si repornirea economiei. Peste 500.000 de decese in aceasta regiune! Locul unde coronavirusul a facut ravagii „De astazi Romania va aveam premier si guvern cu puteri depline. Va asigur de la inceput pe toti ca nu am sa insel increderea dumneavoastra. Eu si tot Guvernul ne vom face datoria fata de toti cetatenii Romaniei, indiferent daca ne-au votat sau nu. Obiectivul este sa trecem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

