Cîțu a cerut să se revină la 1.600 de paturi la ATI Premierul Florin Citu a cerut, la videoconferinta cu prefectii si reprezentantii DSP, sa creasca de la 860 la 1.600 numarul de paturi disponibile la sectiile de terapie intensiva. „As vrea sa vorbim despre situatia de la ATI. Avem deja 600 de persoane. Ultima informare pe care o aveam este ca avem ca numar de paturi disponibile 860, as vrea cat mai repede sa revenim la 1.600 de paturi disponibile pentru sectiile ATI. Daca este nevoie de interventia mea, spuneti, dar stiu foarte bine ca putem sa ajungem la 1.600 de paturi. Sa-mi spuneti cum si cand ajungem acolo, ca sa nu fim luati pe nepregatite”,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

