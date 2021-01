Premierul Florin Citu a afirmat ca a avut o intalnire extrem de utila marti cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, iar discutiile au vizat „predictibilitate si stabilitate in domeniul fiscal, digitalizare si simplificarea interactiunii cu institutiile statului, reducerea dezechilibrelor de pe piata muncii, stimularea investitiilor si a absorbtiei fondurilor europene si transparenta in cheltuirea banilor alocati fie de la bugetul de stat”, conform News.ro. „Extrem de utila intalnirea pe care am avut-o astazi, alaturi de ministrul Finantelor Alexandru Nazare, ministrul Investitiilor…