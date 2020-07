Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu susțineca s-au facut analizele la Guvern, iar pensiile vor fi crescute cu 10%. Acest anunț pune scena politica pe jar, asta pentru ca cei de la PSD au anunțat ca vor depune moțiune de cenzura daca Guvernul nu va crește pensiile cu 40%.

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat joi seara, la Digi24, intrebat despre creșterea alocațiilor și a pensiilor: „In anii viitori trebuie sa reducem deficitul. Nu putem sa mergem cu el la infinit. Ce spuneti sunt niste costuri permanente. Cam 80% din venituri (incasarile la bugetul de stat)…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat joi seara, la Digi24, intrebat despre creșterea alocațiilor și a pensiilor: „In anii viitori trebuie sa reducem deficitul. Nu putem sa mergem cu el la infinit. Ce spuneti sunt niste costuri permanente. Cam 80% din venituri (incasarile la bugetul de stat)…

- Din amenzile de 600 de milioane de lei aplicate dar declarate neconstituționale in starea de urgența, statul a incasat mai puțin de 100 de milioane. Și nici aceasta suma nu este batuta in cuie. Este de așteptat ca romanii sancționați sa le conteste in instanța. Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, spune…

- Florin Citu, ministrul Finantelor, a anuntat ca suma totala amanata de clientii bancilor, care au fost afectati de pandemia de coronavirus, se ridica la aproximativ 3,3 miliarde de lei."In acest moment, prin Ordonanta 37 au beneficiat 152.000 de clienti ai sistemului financiar-bancar insumand cam 3,3…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, nu si-a indeplinit promisiunea privind eliminarea pensiilor speciale, iar Guvernul PNL sustine "o birocratie absurda", a declarat luni deputatul USR Claudiu Nasui, potrivit Agerpres."Cand erati in Opozitie spuneati ca nu ati sustinut niciodata ca statul sa…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, afirma, vineri, ca turismul romanesc merita si, chiar daca in acest an sezonul turistic nu poate incepe la 1 Mai, trebuie luate masuri pentru redresarea acestui sector din economie lovit de criza generata de pandemie. Citu afirma ca se va intalni saptamana viitoare…

- Florin Citu a vorbit la Digi24 despre masurile pe care Guvernul le va adopta odata cu ridicarea starii de urgenta, cand nu va mai fi posibil ca somajul tehnic sa fie mentinut de stat. Ministrul Finantelor a explicat ca s-a uitat la experiența unor țari in criza din 2008 și a menționat exemplul…