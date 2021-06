Cîțu a anunțat când va avea loc următoarea majorare a pensiilor și a alocațiilor pentru copii Mai bine de jumatate de an mai au de așteptat pensionarii și copiii pentru a primi ceva mai mult decat obțin in prezent, lunar, de la stat. Mai exact, urmatoarea majorare va fi la inceputul anului și la fel se va intampla in fiecare an, a spus, luni, premierul Florin Cițu. „Anul viitor (va fi urmatoarea majorare – n.r.) și va fi in fiecare an o majorare a pensiei. Este mai mult decat rata inflației, vom vedea exact formula clara, dar crește mai mult decat cu rata inflației. Daca nu va fi noua lege pana la finalul anului, cred ca avem o formula din legea veche pe care o vom aplica, dar vedem cum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

