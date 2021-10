Stiri pe aceeasi tema

- "Anunturile celor doua agentii de rating reprezinta un semnal de incredere in politicile de consolidare fiscala, in atingerea tintelor asumate si in implementarea masurilor de reforma si investitii la care Guvernul Romaniei s-a angajat prin Planul de Redresare si Rezilienta. Totodata, reconfirmarea…

- ”Agentia de rating Moody’s a reconfirmat vineri, 15 octombrie 2021, ratingul suveran aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la Baa3/P-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in moneda locala si valuta si a imbunatatit perspectiva din negativa in stabila„, anunta Ministerul Finantelor. Potrivit…

