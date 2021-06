Citroën, inculpat în Franţa în scandalul ”Dieselgate” ”Automobiles Citroen SA (…) a fost inculpata azi (joi) de magistrati instructori cu privire la acuzatii de fapte de inselatorie la vanzarea unor vehicule diesel Euro 5 in Franta in perioada 2009-2015”, a anuntat intr-un comunicat Stellantis. Scandalul ”Dieselgate” a izbucnit in 2015, dupa ce Volskwagen a fost nevoit sa recunoasca in fata autoritatilor americane ca a echipat motoare ale vehiculelor sale un program informatic menit sa falsifice teste impotriva poluarii. Scandalul s-a extins treptat la nivelul intregului sector auto si i-a afectat si pe producatorii francezi. Franta declanseaza aceste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

