Citroen căutat de autoritățile din Italia, descoperit la Albița (FOTO) CU MAȘINA DE FURAT… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au descoperit la controlul de frontiera și indisponibilizat un moldo-roman care conducea un autoturism marca Citroen C5, ce figura in bazele de date ca fiind cautat de autoritațile din Italia. Pe 12 ianuarie a.c., in jurul orei 19.00, in Punctul de […] Articolul Citroen cautat de autoritațile din Italia, descoperit la Albița (FOTO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

