CITR: Modificările aduse Ordonanţei 6/2019 oferă oportunitatea unui nou început companiilor afectate de criză Modificarile aduse Ordonantei 6/2019 ofera companiilor afectate de criza oportunitatea de redresare prin esalonarea datoriilor principale la ANAF, precum si stergerea dobanzilor si penalitatilor calculate la acestea, sustin reprezentantii companiei de insolventa CITR.



Astfel, acestia incurajeaza companiile aflate in dificultate sa faca demersuri pentru a beneficia de noile facilitati aduse prin OG 6.



Prin modificarile aduse OG 6, Guvernul acorda companiilor posibilitatea de a restructura si obligatiile bugetare datorate pentru perioada august - decembrie 2020. Forma anterioara… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

