- 1.644 de companii au intrat in insolvența in primul trimestru din 2023, numar similar cu primul trimestru din 2022 cand au fost inregistrate 1.610 companii in insolvența. Dintre acestea, 23 (fața de 17 in trimestrul 1 al 2022) sunt companii de impact , care cumuleaza peste 1.950 de angajați, inregistreaza…

- ”Fintech-ul iBanFirst, unul dintre cei mai mari furnizori internationali de schimb valutar si plati internationale pentru companii (PSP — Payment Service Provider), a realizat tranzactii in valoare de peste 700 de milioane de euro pentru companiile romanesti in 2022. Anul acesta, in contextul cresterii…

- Compania aeriana low-cost Blue Air, aflata deja, la acest moment, in portofoliul statului, care detine 75- din actiuni, a intrat in insolventa, la propria cerere. Pe lista creditorilor sunt circa 90 de nume, persoane fizice, fosti angajati, si institutii precum ROMATSA, precizeaza Profit.ro. Operatorul…

- Consiliul ASF ar fi decis sa bage Euroins in INSOLVENȚA prin ridicarea autorizației. Autoritatea, NICI O REACȚIE pe acest subiect Consiliul ASF a decis joi seara sa ridice autorizația companiei Euroins, care intra, conform legii, in insolvența. Masura nu a fost comunicata oficial de ASF, care intarzie…

- Industria nu tine pasul cu celelalte domenii care contribuie la cresterea economica a Romaniei, precum comertul sau construcțiile. Iar anul trecut, alaturi de agricultura, a avut chiar o contribuție negativa, arata statisticile oficiale.

- Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2022 a fost de 1.412.457 milioane lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 4,8% fata de anul 2021, arata datele provizorii publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). La cresterea PIB, in anul 2022 fata de anul 2021, au contribuit…

- CFR SA a anunțat ca au fost semnate contracte de tip Quick Wins pentru ca restricțiile de viteza sa fie eliminate pe o parte din magistrala 600 Tecuci - Iași. Cele mai rapide trenuri ruleaza in zona cu o medie de 73 km/h, iar cele mai lente, cu sub 50 km/h.