Cititorii Noi.md au dat o notă activității Serviciului 112 Dupa intemperiile din luna noiembrie și decesul a doua persoane care au inghețat in mașina care s-a impotmolit in nameți, Noi.md a indemnat cititorii sai sa raspunda la urmatoarea intrebare: Cum apreciați activitatea Serviciului 112, mai ales, in contextul intemperiilor? 59.4% din respondenți au marturisit ca nu au apelat niciodata acest Serviciul 112, pe cind 25.3% a spus ca activitatea cen Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Stiri pe aceeasi tema

