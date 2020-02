Cititorii GdS au votat: Poliţia Locală nu trebuie desfiinţată Politia Locala nu trebuie desfiintata. Aceasta a fost parerea majoritatii cititorilor Gazetei de Sud, care au ales sa participe la sondajul lansat de cotidianul nostru in perioada 23 ianuarie – 30 ianuarie. Si nu au fost deloc putini. Aproape 32.000 de cititori au raspuns cu „DA“ sau „NU“ la intrebarea „Credeti ca Poliția Locala ar trebui desfiintata?“ postata pe site-ul GdS. Majoritatea a fost de partea politiei locale. Astfel, dintr-un total de 31.844 de votanti, 26.726 (adica un procent de 83,9%) au raspuns cu „NU“. Restul voturilor – 5.118 (16,1%) au fost pentru desfiintarea politiei locale.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

