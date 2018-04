Cititorii, alături de ziarul lor preferat Perioada Sarbatorilor Pascale, incheiata ieri, dupa obiceiul strabun, a fost și aceasta data cea a urarilor de bine pentru cei dragi sau cunoscuți. Spre bucuria noastra, pe lista celor apropiați dumneavoastra am fost și noi, cei aflați de peste 17 ani alaturi de vasluieni și nu numai. Celor care ne-au trimis felicitari, pe calea Poștei ori in varianta ei electronica, le mulțumim la fel și le promitem ca “Obiectiv” va fi, in continuare, un ziar al lor și al comunitații. Hristos a Inviat! Citeste articolul mai departe pe obiectivvaslui.ro…

