Citirea apometrelor de la distanţă, încă departe la Iaşi. ApaVital încearcă a doua oară să treacă pe radio Dupa o tentativa esuata, ApaVital reia procedura de achizitie a modulelor de comunicatie radio pentru transmiterea indexurilor contoarelor de apa rece. Asta-primavara, societatea furnizoare de apa a cumparat peste 8.700 de contoare de apa rece de diferite clase de precizie, echipate pentru citire de la distanta. Contoarele cu diametre de 15 pana la 150 mm au costat 7,31 milioane de lei. Firma care le-a furnizat s-a inscris si in prima runda pentru module radio, dar licitatia a fost anulata pe motiv ca oferta a fost inacceptabila sau neconforma. La reluarea procedurii, ApaVital a alocat ceva mai…

