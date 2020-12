Cîți șomeri au fost înregistrați în Moldova de la începutul pandemiei Pe parcursul a 11 luni ale anului 2020, 73 548 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca au fost inregistrate la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de munca ale Agenției Naționala (ANOFM). Din numarul total de oameni aflați in cautarea unui loc de munca, 45 981 de persoane au statut de șomer, transmite unimedia.info. 50,7 % dintre persoanele cu statut de șomer au consti Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul a 11 luni ale anului 2020, 73 548 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca au fost inregistrate la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de munca ale Agenției Naționala (ANOFM). Din numarul total de oameni aflați in cautarea unui loc de munca, 45 981 de persoane au statut…

- Topul domeniilor cu cele mai multe angajari de la inceputul pandemiei este condus de IT, urmat de comerț (comerț en-gros și retail), construcții și domeniul financiar-consultanța. Numai companiile din IT au scos la concurs peste 12.000 de locuri de munca de la inceputul pandemiei. Cumulat,…

- ”Topul domeniilor cu cele mai multe angajari de la inceputul pandemiei este condus de IT, urmat de comert (comert en-gros si retail), constructii si domeniul financiar-consultanta. Cumulat, cele patru domenii au fost responsabile pentru mai mult de jumatate din numarul de locuri de munca pentru care…

- Peste 67 de mii de cetațeni care sunt in cautarea unui loc de munca au fost inregistrați oficial in Moldova, in perioada ianuarie - octombrie 2020, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca. Dintre aceștia, puțin peste 41 de mii au statut de șomer, cei mai mulți fiind din municipiul…

- Ministrul Muncii: Numarul salariatilor in prezent este cu 15.000 mai mare fața de inceputul anului, inainte de debutul pandemiei. Povestea cu milionul de șomeri, o minciuna Numarul salariatilor activi angajati in prezent in economie il depaseste cu peste 15.000 pe cel inregistrat la inceputul anului,…

- In prezent, 223 de angajați din cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne sint infectați cu noul coronavirus. Astfel, bilanțul cazurilor pozitive in randul polițiștilor ajunge la 1.618 de infectari de la inceputul epidemiei in R. Moldova, scrie agora. Pana acum, din totalul celor 1.618…

- Actorul Florin Zamfirescu, 71 de ani, a declarat, sambata, la Antena 3, ca, din cauza pandemiei de coronavirus, munca sa de artist a fost serios afectata.Asta dupa ce, in contextul pandemiei de COVID-19, activitatea teatrelor din Romania a fost suspendata din martie pana in septembrie.”Personal, pandemia…

- In primul semestrul al anului 2020 la subdiviziunile teritoriale ale ANOFM au fost inregistrate 1034 persoane cu dizabilitați care se aflau in cautarea unui loc de munca. Cu statut de șomer au fost inregistrate 575 persoane cu dizabilitați. In perioada de referința, au primit suport și au fost angajate…