- Un raport al Bancii Mondiale arata ca Romania este in topul migranților care au trimis bani in țara, cu peste 7,2 miliarde de dolari in 2019. Remitentele trimise catre Europa si Asia Centrala (ECA) au crescut cu aproximativ 6% anul trecut, la 65 de miliarde de dolari, cele mai mari transferuri de bani…

- BM: Romanii din strainatate au trimis in țara 7,2 mld. dolari, a treia cea mai mare suma din Europa si Asia Centrala. “Pandemia va afecta masiv capacitatea de a trimite bani acasa” Remitentele trimise catre Europa si Asia Centrala (ECA) au crescut cu aproximativ 6% anul trecut, la 65 miliarde…

- Remiterile la nivel mondial vor scadea cu 142 miliarde de dolari in 2020, cea mai puternica reducere din istoria recenta, la 572 de miliarde de dolari, estimeaza Banca Mondiala, pe fondul crizei coronavirus ului, relateaza Reuters. Miercuri, Banca Mondiala a declarat ca scaderea de aproape 20% este…

