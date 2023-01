Cîți euro se cere chirie pe o garsonieră de doar 9 metri pătrați la Paris Un anunț imobiliar a devenit viral. De aceasta data este vorba despre o garsoniera de 9 metri patrați pe care proprietarul cere o chirie de 600 de euro pe luna. Toata lumea a fost șocata de prețul cerut, insa așa cum s-a intimplat și in cazul din Cluj proprietarul a gasit repede un chiriaș. Spațiul din garsoniera este atit de mic incint nu ai loc decit pentru strictul necesar. In imobil se Citeste articolul mai departe pe noi.md…

