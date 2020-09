Stiri pe aceeasi tema

- Natalitatea e in crestere in municipiul Chisinau. Datele Biroului National de Statistica arata ca in prima jumatate a anului, in Capitala, s-au nascut mai multi copii fata de aceeasi perioada din 2019. Totodata, numarul casatoriilor si cel al divorturilor a scazut.

- In primele șase luni ale anului curent, numarul oamenilor care au folosit transportul public a scazut aproape in jumatate. Datele Biroului Național de Statistica (BNS) arata ca in luni ianuarie-iunie transportul public a fost folosit de 26,3 milioane de pasageri, cu 48,9% mai puțin ca in perioada similara…

- Afacerile din comertul cu ridicata s-au majorat cu 4%, in prima jumatate a acestui an, comparativ cu perioada similara din 2019, cea mai importanta contributie la aceasta crestere provenind comertului cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii, potrivit datelor publicate vineri de…

- Luni, 10 august, Institutul Național de Statistica a comunicat “Mișcarea naturala a populației”, numarul de nașteri și de decese. La o populație rezidenta de 19,4 milioane de locuitori, in Romania mor aproximativ 250.000 de oameni pe an. In perioada ianuarie – iunie 2020, au decedat 130.776 de compatrioți,…

- Pandemia de coronavirus a afectat drastic domeniul exporturilor din țara noastra. Potrivit Biroului Național de Statistica, doar in luna mai acestea au scazut cu 26 la suta fața de aceeași perioada a anului trecut.

- Doar jumatate din parintii din Capitala care au copii la gradinita cer redeschiderea institutiilor prescolare pe timp de pandemie. Asta arata ultimul sondaj efectuat de autoritatile munciipale in acest sens.