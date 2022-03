Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anuntat sambata ca aproape 80.000 de cetateni ucraineni au ales sa ramana pe teritoriul Romaniei, 30.000 fiind copii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, la Chisinau, ca Romania va primi atatia refugiati cati vin. "Nu am de gand sa refuz nicio ucraineanca si niciun ucrainean", a declarat presedintele, precizand ca nu incurajeaza pe nimeni sa-si paraseasca tara, dar cei care se simt amenintati de razboi…

- 291 de copii din Ucraina au fost inscriși pana in prezent in 40 de instituții de invațamant din Capitala, anunța edilul Ion Ceban, pe Facebook.Totodata, 21 de copii merg in prezent la gradinițele din Chișinau.

- Federația Moldoveneasca de Fotbal, sub egida Fundației UEFA pentru Copii, a expediat astazi spre Ucraina al doilea TIR cu ajutoare pentru sinistrații din țara vecina. Camionul cu produse alimentare, medicamente, produse de igiena și alte lucruri solicitate de spitalele ucrainene a plecat astazi din…

- In cadrul campaniei „Solidari cu #Ucraina” , FinComBank, in colaborare cu magazinul de caritate MESTO din or. Chișinau, ofera ajutorul necesar refugiaților din Ucraina. Ajutorul este acordat persoanelor, aflate in centrele de adapostire a refugiaților, printre care se numara beneficiarii proiectului…

- Ambasada Israeulului ii mulțumește public președintelui Consililiului Județean, Gheorghe Flutur, pentru ”ajutorul extraordinar” oferit marți seara cand a ajutat la trecerea din Ucraina in Romania prin Vama de la Siret a 130 de copii orfani evrei. ”Peste 100 de orfani evrei au trecut aseara granița la…

- Persoanele refugiate din Ucraina, care au nevoie de ajutor, continua sa vina in Chișinau, spune primarul capitalei, Ion Ceban. Potrivit ultimelor date, la Centrul municipal pentru triere și plasament pentru persoanele refugiate, de la „Moldexpo” sunt cazate 660 persoane, 433 copii. Edilul spune ca a…

- Camionagii ieseni care au tranzitat zilele acestea Ucraina sunt oripilati de politistii de frontiera ucraineni: acestia cer spaga tuturor celor care vor sa iasa din tara lovita de razboi. Transportatorii ieseni au povestit ca cei de la frontiera ucraineana cer mamelor cu copii chiar si 350 de euro,…