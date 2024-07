Indicatorii bugetari pentru anul curent la capitolele venituri, cheltuieli și deficit au fost modificați. Deputații au votat in lectura a treia, astazi, proiectul de modificare a Legii bugetului de stat pentru anul 2024. Ajustarea indicatorilor bugetari are loc ca urmare a prognozei revizuite a indicatorilor macroeconomici și pe fondul executarii bugetului de stat in primele 5 luni ale anulu