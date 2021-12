Stiri pe aceeasi tema

- Partidele au primit in 2021 subvenții de aproape 235 de milioane de lei, adica aproape 47 de milioane de euro. Cei mai mulți bani i-au primit PSD și PNL, care, in primele noua luni ale lui 2021, din fondurile cheltuite peste jumatate au mers pentru propaganda, noteaza Hotnews. PSD a primit, in 2021,…

- Republica Moldova a primit cele 60 de milioane de euro din partea UE, oferite drept ajutor nerambursabil pentru depasirea crizei energetice. Banii vor fi folositi pentru a compensa o parte din cheltuielile populatiei dupa scumpirea gazelor naturale.

- Astfel, sprijinul financiar pentru salarizarea personalului de cult, acordat de la bugetul de stat ,prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, ca fi de 751 de milioane lei, cu 2,1% mai puțin fața de anul precedent.Banii se vor imparți, proporțional, intre toate cultele recunoscute legal, pentru…

- In 2021, Piteștiul a primit sume bani in plus de la Guvern. Sumele alocate suplimentar au venit din fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului și cote defalcate din impozitul pe venit. Totalul s-a ridicat la 18.273 mii lei, alocați dupa cum urmeaza: 939.000 lei pentru finanțarea serviciului…

- Cu siguranta, printre cei care isi vor putea plati cheltuielile la incalzire dupa scumpirile fara precedent se afla partidele politice. PSD a primit o subventie de 14,9 milioane de lei. PNL doar 12,6 milioane, urmat de USR cu 6, 8 milioane lei. Sume uriase din punctul de vedere al unui pensionar care…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a virat, in luna octombrie, in contul partidelor politice, suma totala de 38.763.977,03 lei, reprezentand subventia acordata in baza prevederilor legale in materie. Potrivit unui comunicat al AEP transmis vineri, Partidul Social Democrat (PSD) a beneficiat de…

- Partidele au primit, in luna octombrie, sume record de la bugetul de stat, reprezentand subventia acordata in baza aplicarii prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale. Astfel, in total, suma decontata de formatiunile politice ajunge, in aceasta…