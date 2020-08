127 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) sint infectați cu noul coronavirus. Despre aceasta a anunțat secretarul de stat din cadrul MAI Sergiu Golovaci astazi, 12 august, in cadrul unui briefing de presa. „Opt au o gravitate medie, cu regret, un angajat se afla in stare grava, dar sub supravegherea medicilor de la Spitalul Republican”, a declarat Sergiu Golovaci. Ceilalți an