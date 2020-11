Stiri pe aceeasi tema

- Timp de 9 zile, incepand de maine și pana pe 29 noiembrie, traficul rutier va fi suspendat pe strada Universitații, in perimetrul strazilor Alexei Mateevici și Anton Crihan și strada Mitropolit Dosoftei, in perimetrul strazilor Sfatul Țarii și Tricolorului.

- In perioada 02.11.2020 - 16.11.2020, va fi suspendat traficul rutier pe str. Alexei Mateevici, in perimetrul strazilor Vlaicu Pircalab și Vasile Alecsandri, in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare a colectorului menajer din str. Vlaicu Pircalab. Astfel, pe perioada desfașurarii lucrarilor,…

- Traficul rutier va fi suspendat pe strada Armeneasca, tronsonul cuprins intre strazile Alexandru cel Bun și Cojocarilor, in perioada 29 octombrie-27 noiembrie. Masura a fost luata in contextul in care vor avea loc lucrari de renovare a rețelei publice de distribuție a apei.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in incepind de marți, 27 octombrie, ora 22:00 și pina miercuri, 28 octombrie, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe str. Alexei Mateevici, in perimetrul str. Mitropolit G. Banulescu - Bodoni și str. Sfatul Țarii. Masura este luata in legatura cu desfașurarea…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 21 septembrie 2020 - 09 noiembrie 2020, va fi suspendat traficul rutier pe strada Ioan Botezatorul, tronsonul cuprins intre strada Grigore Ureche și Gradinilor, in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare a colectorului menajer fecaloid.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 12 septembrie (ora 08:00) - 13 septembrie (ora 08:00) 2020, va fi suspendat traficul rutier pe strada N. Testemițanu, in perimetrul str. Grenoble - str. Constantin Varnav, sectorul Centru. Masura este luata in legatura cu desfașurarea lucrarilor…

- In perioada 9 - 11 septembrie, va fi suspendat traficul rutier pe str. Albișoara, in perimetrul strazilor V. Alecsandri si A. Puskin. Masura este luata in legatura cu reconstructia retelei de canalizare, informeaza Primaria municipiului Chișinau.

- Incepand de astazi și pana pe 27 august, va fi suspendat traficul rutier pe strada Albișoara, in perimetrul bd. Iurii Gagarin și str. Ismail. Masura este luata in legatura cu desfașurarea lucrarilor de reabilitare a arterei de circulație, informeaza Primaria municipiului Chișinau.