citesteDobrogea: Sculptorul volumelor monumentale – Cristea Grosu (21 iunie 1906 – 1991)

Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Danci a devenit cunoscut in urma participarii la Dansez pentru tine, de la Pro TV. Ulterior, acesta și-a deschis și o școala de balet ce ii purta numele și era extrem de apreciat pentru munca sa. Din pacate, in urma cu puțin timp, acesta a fost diagnosticat cu o boala crunta, dar și cu o forma…

- Balerinul Ovidiu Danci a murit la varsta de 39 de ani. Dansatorul, care a participat la emisiunea „Dansez pentru tine” difuzata de Pro TV, a fost diagnosticat recent cu doua afecțiuni grave, printre care și leucemie. Potrivit Bistrițeanul , Ovidiu Danci a fost internat la Spitalul Județean de Urgența…

- Ovidiu Danci a fost internat la Spitalul Județean de Urgența Bistrița joia trecuta, fiind la Terapie-Anestezie Intensiva de vineri. Starea sa de sanatate s-a agravat, insa in ultimele zile. Citeste si: Ce scrie in certificatul de deces al lui Costin Marculescu. Ce apare la cauza decesului…

- Traficul este restrictionat pe un tronson important din Constanta, in intervalul 10:00 13:00Pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 200 mm, de pe strada Mircea cel Batran, din municipiul Constanta, echipele RAJA S.A. sunt nevoite sa restrictioneze…

- Autoritațile locale din comuna Corbeanca au inițiat, așa cum anunțam intr-unul dintre numerele precedente ale publicației noastre, un proiect cultural unic in județul Ilfov – o tabara de sculptura in piatra. Publicația noastra a v-a prezentat, pana acum 8 dintre cei zece artiști plastici participanți.…

- Numarul deceselor și rata de infectare au scazut in ultimele zile in cele mai afectate țari din Europa, alimentand speranța ca pandemia a atins apogeul și ar putea intra in scadere, dar mii de oameni mor in fiecare zi, iar experții nu se grabesc inca sa anunțe victoria.Spania a anunțat luni cel mai…

- Un numar de 202 romani repatriați din Italia și carantinați in stațiunea Mamaia au terminat, sambata, perioada de izolare, și au plecat cu mai multe autocare spre casele lor. Romanii au ajuns in Constanța...