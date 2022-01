citesteDobrogea: Eugen Lumezianu, profesor si scriitor dobrogean - Este considerat ca o promisiune pentru o proza detasata de modele“

Stiri pe aceeasi tema

- Situatie actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirus Reprezentantii Prefecturii Constanta au dat publicitatii situatia actualizata pentru judetul Constanta cu privire la evolutia epidemiei de Coronavirus. Potrivit autoritatilor, in acest moment, sunt 190 de persoane internate,…

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.Cu variatii in general usoare de la o zi la alta, in perioada 27 decembrie 03 ianuarie, temperaturile maxime vor avea o tendinta de crestere de la 5...6 grade,…

- In urma cu 64 de ani s a stins din viata Gheorghe Banea ndash; profesor, prozator, romancier, participant la Campania din Balcani din Primul Razboi Mondial si decorat cu Ordinul national "Steaua Romanieildquo; in grad de Cavaler. 14 februarie 1891 ndash; se naste la Macin Gheorghe Banea. Bunicul sau…

- Centrul Meteorologic Regional Dobrogea a emis astazi doua avertizari pentru municipiul Constanta.Cod galben, valabil astazi, pana la ora 17:00. In zona de litoral vor fi intensificari ale vantului cu viteze la rafala de 55 60 km h.Cod galben, valabil astazi, de la ora 20:00 pana maine, la ora 14:00.…

- Magia sarbatorilor de iarna a ajuns și la malul marii. Aseara, bulevardele din Constanța au fost luminate de milioane de beculețe colorate, iar targul de Craciun a fost luat cu asalt de mii de localnici. Bucuria a fost și mai mare pentru ca totul vine dupa un an de pauza.

- Nicolae N. Mihaileanu, nascut pe 28 noiembrie 11 decembrie 1912, la Constanta, a fost un profesor de matematica, numit in anul 1966 membru de onoare al Societatii Balcanice a Geometrilor. 28 noiembrie 11 decembrie 1912 ndash; Se naste la Constanta1931 A absolvit cursurile Liceului "Mircea cel Batranldquo;1932…

- Sculptorul dobrogean, Ion Jalea s a nascut la Caimcea, judetul Tulcea. Inca din copilarie si a manifestat dragostea pentru arta. Nici atunci cand viata l a incercat lasandu l fara mana dreapta, nu a renuntat la pasiunea sa. 19 mai 1887 ndash; s a nascut la Caimcea, judetul TulceaFace studiile primare…