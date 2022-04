citesteDobrogea: Asezarea urbana Medgidia in anii 1938-1940

Stiri pe aceeasi tema

- In secolele II III d.H, pe teritoriul Dobrogei antice a fost cantonata si a actionat o unitate militara de cavalerie originara din provincia Hispania Tarraconensis Meseta Centrala din Nordul Spaniei de astazi . Aceasta unitate s a numit Ala II Hispanorum et Aravacorum, initial a fost formata din calareti…

- Teritoriul dintre Dunare si Marea Neagra a fost vizat de sultanii otomani si a reprezentat zona unde se pregateau viitoarele atacuri impotriva crestinilor. Intre 1418 1420 incepe ocuparea Dobrogei de catre turci. Turcii tuuml;rkler au emigrat in Dobrogea si vor reprezenta populatia urbana aristocratica.…

- In perioada interbelica in doua localitati importante ale Dobrogei traiau si prosperau comunitati alogene, alaturi de populatia majoritar romaneasca. Recensamantul realizat in 1930 poate fi considerat un demers sugestiv pentru a cunoaste realitatile teritoriului dintre Dunare si Marea Neagra, structura…

- In perioada interbelica comerciantii orasului situat in centrul Dobrogei, aveau preocupari diverse, dar in functie de etnii aveau anumite preocupari. Romanii majoritari in perioada interbelica in oras, erau preocupati de activitati agricole si de cresterea animalelor, avand importante suprafete de teren…

- Spinoasa problema a frontierei dintre Bulgaria si Dobrogea Tratatului de la Berlin din 1 iulie 1878 prevedea, la articolul 46 ca se vor uni cu Romania insulele Deltei Dunarii, Insula Serpilor, Sangeacul Tulcei si teritoriul situat in sudul Dobrogei, pana la o linie pornind din estul Silistrei care se…

- Consiliul de Administrație al S.C. Horticultura S.A. a decis, in unanimitate, cadrul ședinței de vineri, demiterea directorului executiv Andrei Dragila pentru "grave abateri de la atribuțiile de serviciu

- Parlamentul francez a adoptat definitiv, duminica, printr-un vot final al deputatilor, proiectul de lege care instituie obligativitatea permisului vaccinal, pe care guvernul doreste sa-l implementeze cat mai repede in contextul noului val pandemic. Textul a fost adoptat cu 215 voturi pentru, 58 impotriva…

- Antreprenorii romani ar putea in curand sa stabileasca mai usor legaturi cu oameni de afaceri din strainatate, cu ajutorul unei finantari de la bugetul de stat. Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) a lansat in consultare publica un proiect de Ordonanta de Urgenta privind derularea Programului…